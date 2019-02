Nieuwe stadsdichter van Harderwijk beëdigd

Henk Ruiter, de nieuwe stadsdichter van Harderwijk, is zondag beëdigd in het stadsmuseum. Het stokje werd overgegeven door Wietse Hummel; hij vervulde drie jaar lang de rol van stadsdichter in Harderwijk.

'Het is een hele eer dat ik ben verkozen tot stadsdichter van Harderwijk. Ik kijk ernaar uit om gedichten te schrijven over gebeurtenissen in de stad. Ik ben dan ook zeer benieuwd over alles wat komen gaat', aldus Ruiter.

De stadsdichter schrijft gedichten over interessante dingen die zich afspelen in de stad zoals evenementen en actualiteiten. Ook kan hij gevraagd worden om een gedicht te schrijven over een bepaald element dat typerend is voor Harderwijk.

De tekst gaat verder onder de video:

Tijd voor vernieuwing

Na drie jaar is Wietse Hummel niet meer de stadsdichter van Harderwijk en dat is toch even wennen. 'Ja, het is best raar. Aan de ene kant vind ik het jammer omdat ik een onwijs leuke tijd heb gehad, maar aan de andere kant vind ik vernieuwing toch ook wel erg belangrijk,' vertelt Wietse