Doodgeboren dochter van Nicole en Marco bestaat nu officieel: 'Het is een feestdag'

Op 28 februari 2009 kwam het dochtertje van Nicole en Marco levenloos ter wereld. Twee dagen voor de bevalling kregen ze te horen dat het hartje van hun dochtertje niet meer klopte. Na de geboorte kregen ze een akte van overlijden, wat verplicht is na 24 weken zwangerschap, maar een uitvaartondernemer wist ze te vertellen dat het inschrijven van Petra niet mogelijk was.

'Ik had een kind van 36 weken drie dagen op de wereld gezet, een prachtig mooie dochter, maar volgens het register is ze niks. Je hebt een akte van overlijden, maar volgens het register is ze nooit geboren', zegt Nicole daarover.

(tekst gaat verder onder de reportage)



Jarenlange strijd

De wetswijziging is het gevolg van een jarenlange strijd van een grote groep ouders van wie het kindje levenloos ter wereld kwam. 80.000 mensen hebben een petitie getekend om registratie alsnog mogelijk te maken. In december stemde de Eerste Kamer in.

Nicole weet nog dat ze dit ergens rond sinterklaas te horen kreeg. Ze was even van slag, verdrietig, maar vooral ook blij. Ze belde direct haar moeder. 'Het is een feestdag voor ons. Eindelijk wordt ze erkend. Eindelijk hebben we onze dochter officieel. Dat hadden we natuurlijk al, voor de familie was ze dat al, maar officieel had je niks', aldus Nicole.