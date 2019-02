Flinke schade door uitgebrande auto op golfbaan Papendal

De auto reed via de Amsterdamseweg en de Papendallaan naar het clubgebouw van de Edense Golf Club. 'In het hek rond de baan zat een opening in verband met werkzaamheden. Zo kon de auto op de baan komen', legt Van Exel uit.

Zie ook: Auto brandt uit op golfbaan

'Auto gedeeltelijk ontploft'

Van Exel denkt dat de bestuurder in paniek raakte toen hij in de bunker, een hindernis gevuld met zand, terecht kwam. 'Waarschijnlijk is de auto toen in brand gestoken en gedeeltelijk ontploft', zegt hij. De bestuurder verdween spoorloos.

Beveiligers van Sportcentrum Papendal merkten de brandende auto op en schakelden de hulpdiensten in.

(tekst gaat verder onder de video)



Hole tijdelijk gesloten

De precieze schade moet Van Exel deze zondag bekijken. 'Maar de auto is behoorlijk over de baan gereden, en de hulpdiensten moesten er ook overheen', zegt hij. 'En door de gedeeltelijke ontploffing moet de bunker opnieuw worden uitgegraven, dat is een hele operatie.'

Door het incident is hole 18 voorlopig gesloten. De Edese Golf Club gaat zondag vooralsnog gewoon open.