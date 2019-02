Bewoner lichtgewond bij woningoverval in Ooij

De 32-jarige bewoner van een woning aan de Rietvoornstraat in Ooij is zaterdagavond lichtgewond geraakt toen overvallers zijn huis binnendrongen. Dat meldt de politie.

Drie daders kwamen rond 23.30 uur de woning binnen, waar zij de 32-jarige mishandelden en bedreigden. Vervolgens gingen ze er met onbekende buit vandoor.

Na de overval ging de bewoner naar de buren om daar de politie te waarschuwen. De politie heeft nog naar de overvallers gezocht, maar zonder resultaat. Volgens getuigen zou het drietal in een kleine donkerkleurige auto zijn gevlucht. Wat opviel was dat de auto een bijzonder opvallend geluid had, aldus een politiewoordvoerder.

De technische recherche van de politie was tot diep in de nacht bezig met onderzoek rondom en in de hoekwoning. De politie verzoekt getuigen om zich te melden via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000.