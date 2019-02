Basisdebutant Ali scoort: 'Ik dacht dat we drie punten binnen hadden'

'Het is nog moeilijk te bevatten dat we niet hebben gewonnen. We scoorden goede goals en dachten de drie punten binnen te hebben, maar de VAR veranderde dat. Dit is ook voetbal en dat moeten we dan maar accepteren', vertelt de middenvelder.

Toch kijkt Ali nog enigszins tevreden terug op zijn basisdebuut. 'Het was een mooi moment voor mij dat ik eindelijk mocht starten in GelreDome. Het is zonde dat ik de wedstrijd niet kon afmaken door een blessure aan mijn oog (opgelopen bij de goal die hij maakte, red.). Het is jammer dat we ook niet wonnen, maar hopelijk gaat dat volgende week weer beter.'



Foto: Broer van den Boom

Of dat weer met Ali in de basis gebeurt is maar de vraag. Bero en Foor keren namelijk terug van een schorsing. 'Ik wil natuurlijk spelen, maar het is aan de trainer.'