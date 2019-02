Slutskiy geëmotioneerd na VAR-beslissing: 'Dit is een hele slechte droom'

Tekst gaat verder na de video:

'Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik te maken heb met de VAR. Het is echt een gekke situatie nu, want ik was blij met de 3-1 met nog één seconde te gaan. Maar uiteindelijk wordt het een gelijkspel, dat is moeilijk te begrijpen.'

Vitesse maakte namelijk vlak voor tijd de 3-1 tegen SC Heerenveen, maar even daarvoor had Clarke-Salter een overtreding gemaakt in het eigen strafschopgebied. Dat zorgde ervoor dat Vitesse geen 3-1 maakte, maar dat het 2-2 stond en Heerenveen een penalty kreeg.

'Ik heb het moment net teruggezien', meldt Slutskiy. 'Volgens mij is het geen penalty. Clarke-Salter raakt inderdaad iemand aan, maar zo kun je wel elke vrije trap of corner tot een penalty verheven. Maar goed, de scheidsrechter nam deze beslissing.'

Foto: Wil Kuijpers

'VAR moet verbeteren'

Geen winst dus, maar een schamel puntje voor Vitesse. 'Ik kan het nog altijd niet geloven. Het is echt een slechte droom, ik kan nog steeds niet begrijpen wat er is gebeurd. Kijk, ik vind de VAR een goed systeem, maar ze moeten wel gaan verbeteren. Het is moeilijk uit te leggen dat je scoort en dan toch niet scoort en vervolgens een penalty tegen krijgt', aldus de Rus.

Een overwinning had Vitesse ook wat ruimte gegeven, maar dat is nu dus niet het geval. 'Ik kan niet nadenken welke consequenties dit heeft. Ik heb daar echt geen kracht voor.'