Vitesse verspeelt na ingrijpen VAR weer punten

Vitesse had zo goed als zeker de winst tegen SC Heerenveen binnen, zo leek het een minuut voor tijd. Toch ging het mis, mede door ingrijpen van de VAR. Ødegaard maakte de 3-1, maar zou even daarvoor in het eigen strafschopgebied een overtreding hebben gemaakt. In plaats van de 3-1, kreeg Heerenveen een penalty bij een 2-1 stand. Die werd benut en daardoor verspeelde Vitesse weer punten.

EINDSTAND VITESSE-SC HEERENVEEN: 2-2

90+6': Afgelopen.

90': 6 minuten extra.

90': GOAL! Lammers maakt de penalty. 2-2 dus. Teleurstellend voor Vitesse.

90': Penalty voor Heerenveen, na ingrijpen van de VAR. En de 3-1 wodt afgekeurd. Ødegaard zou iets eerder Lammers hebben vastgehouden aan het shirt, dus een penalty voor Heerenveen.

89': Dat soort zinnetjes hoef je dus niet meer op te schrijven. Vlak voor tijd schiet Ødegaard dan alsnog de 3-1 binnen.

85': Martin Ødegaard heeft tegen zijn oude ploeg nog weinig kunnen laten zien.

Foto: Wil Kuijpers

81': Daar was bijna de 3-1 voor Vitesse. Een voorzet van Büttner wordt in een keer op de slof genomen door Linssen, maar die laatstgenoemde ziet Hahn zijn inzet keren.

76': Mukhtar Ali verlaat onder applaus het veld in GelreDome. Thomas Buitink komt er nog bij.

75': Vitesse loopt weer achteruit. Nu is het Woudenberg met een kans na een goede voorzet van Van Bergen. Uiteindelijk grijpt Eduardo goed in.

73': Daar komt Dennis Johnsen er namens SC Heerenveen gevaarlijk doorheen. Bijna was dat weer de 2-2.

66': Vitesse staat op voorsprong, maar het kost wat pijn en moeite vandaag. Dat ziet ook trainer Leonid Slutskiy.

57': GOAL! Een voorzet van Clark komt uiteindelijk terecht voor de voeten van Bryan Linssen die heerlijk raak schiet. Zijn juichactie zit daarna vol frustratie.

55': Darfalou is er het ergst aan toe, hij moet eraf. Richonell Margaret komt erbij. De jongeling heeft overigens afscheid genomen van zijn blonde haren.

54': Een botsing tussen Darfalou en Hornkamp levert twee slachtoffers op. De brancard is niet nodig, maar beide voetballers hebben het zwaar.

52': Vitesse heeft het ook aan het begin van de tweede helft even lastig met Heerenveen.

46': We zijn weer begonnen.

45+2': Rust.

44': Vooralsnog is Ali de man met de grootste lach op zijn gezicht. Bijna nooit mee mogen doen en bij je eerste basisplaats meteen scoren.

41': Daar was Heerenveen twee keer dicht bij een doelpunt. Eerst Mihajlovic, maar die treuzelt te lang met schieten. Uit de hoekschop die volgt schiet Kik Pierie bijna binnen, maar Eduardo redt.

36': Vitesse begint iets meer aan te vallen. Maar echt kansen creëert de ploeg nog niet.

30': Vitesse leek vervolgens via Darfalou ook de 2-1 te maken, maar de spits trekt halverwege zijn sprint een Heerenveen-verdediger onderuit. Dat feest gaat dus even niet door.

24': GOAL! In zijn eerste basisplaats voor Vitesse doet hij het meteen. Mukhtar Ali kopt raak nadat een schot van Darfalou via de lat op zijn hoofd terecht kwam. Ali werd wel in het gezicht geraakt bij de goal. Het is het 1000e thuisdoelpunt voor Vitesse in de eredivisie.

22': De eerste echte kans voor Vitesse is een feit. Büttner legt de bal klaar voor Linssen, maar de aanvaller mist de bal volledig en schiet naast.

18': En intussen pleiten deze fans er voor dat ze op deze manier sfeer mogen maken.

14': GOAL! Daar is de verdiende 0-1. Vitesse speelt heel angstig en ziet vervolgens dat Vlap voor Heerenveen van ruime afstand scoort. Een mooi doelpunt.

12': Zij genieten vooralsnog niet. De eerste lichte fluitconcertjes klinken al vanaf de tribune.

7': Vooralsnog heeft Heerenveen het overwicht in de openingsfase. Vitesse komt er niet uit.

2': Daar was al bijna de 0-1. Lammers speelt zichzelf goed vrij en legt de bal af op Van Bergen die bijna scoort. Eduardo houdt de bal net van de doellijn, zo beslist ook de VAR.

1': We zijn begonnen.

18.28 uur: Daar zijn de spelers, we kunnen bijna beginnen.

18.23 uur: Daar is Hertog. De enige hoogvlieger dit seizoen bij Vitesse.

18.15 uur: Voor Mukhtar Ali is het zijn eerste basisplaats sinds hij bij Vitesse speelt.

Foto: Wil Kuijpers

18.10 uur: En deze Mitchell van Bergen. Hij speelde begin dit jaar nog voor Vitesse, maar werd verkocht aan Heerenveen. En scoorde bijvoorbeeld voor de Friezen in de Johan Cruijff Arena.

Foto: Wil Kuijpers

18.05 uur: Aan Heerenveen-zijde komen we enkele oud-Vitessenaren tegen in de basis. Bijvoorbeeld deze Stijn Schaars.

18.00 uur: Vitesse is begonnen aan de warming-up.

17.50 uur: In Heerenveen was het dit seizoen een gelijkspel. Maar eigenlijk verdiende Vitesse daar de winst. Het was Matavz die een punt redde uiteindelijk.

17.45 uur: Vitesse mist vandaag Bero en Foor, beide spelers zijn geschorst. Op het middenveld spelen vandaag daarom Ali en Clark.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Ali, Clark; Ødegaard, Darfalou, Linssen.