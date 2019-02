Bijzondere redding voor brandweer Beusichem in Den Haag

Op de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag klonk zondag een grote gasexplosie, gevolgd door het donderende geraas van een instortend appartementencomplex. Al snel bleek dat er mensen onder het puin lagen. Dat vroeg om de inzet van het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) van de brandweer in Beusichem.

Zie ook: Brandweer Beusichem assisteert bij explosie Den Haag

Stukje voor stukje

Frank van Ewijk was een van de betrokken reddingswerkers uit de Gelderse plaats. Samen met zijn collega's maakte hij een plan om een beknelde 28-jarige Hagenaar onder het puin vandaan te halen. 'Hij was onder zijn eigen bed beland en lag met zijn benen bekneld. We hebben de puinhoop stukje voor stukje weggehaald om dichterbij hem te komen.' Zelf was Van Ewijk de eerste om brokstukken weg te halen.

(tekst gaat verder onder de foto)



Reddingswerker Frank van Ewijk. Foto: Omroep Gelderland

'Drang om weg te komen'

Volgens de reddingswerker was het zaak ervoor te zorgen dat de boel niet verder instortte. Via een portofoon was er contact met de Hagenaar. 'Hoe dichterbij we kwamen, hoe meer drang de man had om weg te komen. Hij vroeg zelfs om een zaag om zichzelf los te zagen. Dat hebben we maar niet gedaan.'

Heel bijzonder

Het kostte uiteindelijk 8 uur werk om de beknelde man uit zijn benarde positie te verlossen. 'We waren gewoon bezig met ons werk, maar het was heel bijzonder om hem uiteindelijk te bevrijden en bij de ambulance af te leveren.' De man werd een dag later aan beide benen geopereerd. Bij de explosie en instorting vielen in totaal negen gewonden.

Alles bij elkaar was het team uit Beusichem twaalf uur in touw. 'En nu dus weer oefenen', zegt Van Ewijk zaterdag op een oefenlocatie in Echteld. 'Maar nu met een pop in plaats van met een echt slachtoffer.'