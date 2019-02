Carlos Aalbers ziet één oplossing bij NEC: 'Marcel Boekhoorn moet opstaan'

Zes jaar geleden sloot Aalbers de deuren van De Goffert na een pijnlijk conflict met investeerders. NEC liet hij echter met zwarte cijfers achter. Als technisch directeur maakte de inwoner van Ewijk zelfs een winst van naar verluidt 10 miljoen euro. Zijn opvolgers, onder wie Edo Ophof en Remco Oversier maar ook het externe bureau Futuralis, faalden opzichtig. Tegenwoordig dobbert NEC anoniem rond in de eerste divisie en staat de club er ook financieel slecht voor.

Stoelendans

Steeds meer veranderde NEC in een Nijmeegse duiventil. Een stoelendans met een komen en gaan van directeuren, bestuurders, trainers en een karrenvracht aan inkomende en uitgaande spelers die meestal geen meerwaarde bleken.

Bemoeienissen

Dit seizoen verloor NEC al negen van de 23 wedstrijden en staat het op een beschamende 15e plaats. Een dieptepunt in de rijke historie van de wegkwijnende club. 'Het is een structurele club in de eerste divisie geworden', constateert Aalbers bitter. 'De kern van het probleem zit in de organisatie. Er is zoveel onrust geweest de afgelopen jaren en iedereen bemoeit zich er maar mee', weet de voormalige technische baas maar al te goed.

Coupe

Aalbers schetst de achtergronden. 'In 2012 is bij NEC een coupe gepleegd en kregen de investeerders overal zeggenschap. In de STAK (Stichting administratiekantoor, red.) de Raad van Commissarissen, overal pakten ze posities. Ze konden meepraten over alles, maar het zijn geen professionals in het voetbal. En daaromheen ontstond nog een colonne die ook weer graag mee wil praten.'

'Voetbal is emotie, maar je hebt juist rust nodig in een organisatie', benadrukt Aalbers. 'Het is essentieel om de mensen op de vloer hun werk te laten doen en de taken die ze hebben ook echt aan hen over te laten. Structureel moeten er dingen veranderen. Dat hangt allemaal niet af van één gewonnen wedstrijd.'

Schril contrast

Tegenwoordig is de 54-jarige Aalbers succesvol als hoofdscout. Eerst bij FC Groningen, nu bij AZ. Hij geldt als de ontdekker van spelers als Alireza Jahanbakhsh en Ritsu Doan. Bij AZ werkt Aalbers in een professionele organisatie waar wel relatieve rust heerst. Een schril contrast met de club waar nog altijd zijn hart ligt. Voorlopig denkt Aalbers echter niet aan een terugkeer. 'Nee, nu zeker niet. Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij AZ.'

Helpende hand van Boekhoorn

Aalbers schetst in een paar concrete zinnen niet alleen de kern van de ontstane chaos in De Goffert. Hij komt ook met een oplossing. Die ligt in zijn ogen bij de steenrijke Marcel Boekhoorn, één van de meest succesvolle Nederlandse ondernemers die als Nijmegenaar al jaren nauw betrokken is bij zijn grote liefde NEC. Regelmatig steekt de miljardair de club de helpende hand toe.

Uitkopen

Hij zou de touwtjes in handen moeten krijgen, vindt Aalbers. 'Boekhoorn heeft vaak gezegd dat hij hij de club nooit in de steek zal laten. Maar dat is iets anders dan er echt iets van te maken', merkt Aalbers op. 'Dat is een groot verschil. In mijn ogen is de enige oplossing dat Boekhoorn de andere aandeelhouders gaat uitkopen. Om vervolgens een professionele organisatie bij NEC neer te zetten.'

2 miljoen euro

Een investeringsfonds, opgericht in 2000 waarmee dure Internationals als Edgar Barreto en Andrzej Niedzielan naar Nijmegen werden gelokt, mislukte uiteindelijk jammerlijk. NEC zat opgezadeld met een schuld van ongeveer vier miljoen euro. Die lening van de investeerders aan de club werd later omgezet in aandelen waar Boekhoorn naar verluidt voor ongeveer de helft van het bedrag inzit. Hij zou dus ongeveer 2 miljoen euro moeten aftikken om de overige aandeelhouders uit te kopen. Volgens Aalbers de enige manier om het zieltogende NEC weer op de rails te krijgen.