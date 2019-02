Henk de Jong: 'Een nieuwe spits haal je niet voor niets'

De Graafschap leeft dus weer. Acht goals in twee thuisduels en overal blije gezichten op De Vijverberg na een bewogen avond. Vooraf werd stilgestaan bij het overlijden van Jurrie Koolhof op een dag dat De Graafschap zijn 65e verjaardag vierde. 'Complimenten aan ons publiek', zei trainer Henk de Jong na afloop. 'Een prachtige minuut stilte. Jurrie Koolhof was een integere en fantastische man. Ik heb zijn zoon Dean nog in de selectie gehad. En hem bij FC Groningen meegemaakt. Verschrikkelijk dat hij is overleden.'

'Ja ik ben best trots', vertelde De Jong over de eclatante 3-0 overwinning. 'De klik met ons publiek was prachtig. Kippenvel. We zijn van de laatste plaats af en hopen dat nu heel lang vol te houden.'

Vooraf moest De Jong een lastige keuze maken voorin. Hij posteerde clubtopscorer Fabian Serrarens op de bank en liet Burgzorg spelen. En ook aanwinst Charlison Benschop stond aan de aftrap als aanvalsleider.

'Het was logisch om een spits te halen'

'We maken acht goals in de laatste twee thuiswedstrijden en daarvoor 10 goals in al die andere duels. Het was logisch om een spits te halen', verklaarde De Jong over de keuze voor Benschop. 'Anders zeggen de investeerders ook we halen hem niet voor niets.'

'Ik heb een fantastische klik met Fabian en vindt hem een prachtkerel. En het was heel makkelijk om dan Delano Burgzorg eruit te halen. Dat heb ik niet gedaan. De jongen kan nog veel beter worden als hij vanuit zijn snelheid blijft spelen', aldus De Jong.