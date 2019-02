Randy Wolters met smarties voor de zekerheid

"Ik had me er wel wat van voorgesteld, maar dit sloeg wel alles. Echt fenomenaal. Toen ik begon met warmlopen, was een kippenvelmomentje. Mijn taak is om aan de bal één-op-één te pakken en ik denk: nou ik er toch ben, begin ik er maar gelijk aan. We hebben veel overlegd met de fysio's van de KNVB en de club. Van de week mijn eerste minuten gemaakt bij Jong NEC en ik train al een aantal weken met de groep. Het was verantwoord om een kwartier in te vallen."

foto: Broer van den Boom

Van de knie had de vleugelspits geen last. "Ik heb nog geen reacties. Ik heb wel wat smarties genomen tegen de pijn. Nee, als ik geen pijnstilling heb, voelt het wat beurs. Puur voor het mentale heb ik wat genomen, waardoor ik geen seconde aan mijn knie heb gedacht. Ik klapte ook nog een keer in het duel, ik ben blij dat ik er heel ben uitgekomen."