Burgzorg: 'Ik had al het gevoel dat ik zou starten'

Burgzorg kreeg de bal na een half uur op aangeven van smaakmaker El Jebli die bijna bij alle kansen van De Graafschap was betrokken. De spits had wat geluk, want keeper Benjamin van Leer blunderde bij het schot van Burgzorg. Maar de thuisploeg dicteerde en het fletse NAC liep continu achter de feiten aan.

Heerlijk gevoel

'Deze moesten we winnen, dat wisten we heel goed. Vanaf het begin zaten we er bovenop. Het is een heerlijk gevoel als je dan de 1-0 maakt. Niet te omschrijven. Alles zat mee vanavond. Gewoon geweldig', glunderde Burgzorg na de 3-0 zege waarmee De Graafschap NAC passeerde op de ranglijst.

Knop omzetten

'Vorige week werd ik er nog uitgehaald tegen Excelsior', keek Burgzorg terug op vorige week nadat hij wel was begonnen tegen Fortuna Sittard. En ook tegen NAC stond hij dus in de basis. 'Ik moest de knop omzetten na vorige week, maar dat heb ik gedaan. Ja, ik had enigszins verwacht dat ik weer zou spelen. Dat zei mijn gevoel ook. Ik kreeg het vertrouwen en heb het laten zien.'

12e man

De mooiste zin bewaarde Burgzorg voor het eind na een vraag over het succes in thuiswedstrijden dit seizoen. 'Het komt door de supporters. Wij spelen eigenlijk met 12 man op De Vijverberg.'