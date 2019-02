Advocaat van slachterij schrikt van eis: 'Dan is het einde oefening'

Advocaat Frank van Gaal van slachter Ben van Hattem zegt te zijn geschrokken van de eis van de officier van justitie. Die vroeg vrijdag om een celstraf van drie jaar voor de man in wiens slachterij in Dodewaard in 2012 paardenvlees werd vermengd met rundvlees.

Vrijdag was de slotdag van het proces. Het leek een kort staartje te worden, omdat inhoudelijk gezien het meeste al op maandag en dinsdag besproken was. 'Uiteindelijk duurde het wat langer, mijn cliënt nam het woord en dat was naar mijn mening indrukwekkend', zegt de advocaat van de slachter. 'Ik denk ook dat het van invloed is op de zaak.'

Wanhopige poging

Volgens Van Gaal wist zijn cliënt de context van het verhaal goed weer te geven. 'Hoe bepaalde feiten zich af konden spelen en wat voor gevolgen het voor hem heeft gehad. Hij heeft ook een wanhopige poging gedaan om de rechtbank te overtuigen van sommige technische elementen, die maandag en dinsdag niet goed uit de verf kwamen.'

In De Week van Gelderland zegt Van Gaal dat voedselveiligheid een groot goed is en dat dat ook zo moet blijven. 'Maar daar was bij Van Hattem ook sprake van. Er liepen drie dierenartsen rond die de dieren keurden wanneer ze rondliepen en nadat ze geslacht waren. Er ging geen ongekeurd stukje vlees bij Van Hattem vandaan.'

Hype

De advocaat van de slachter vindt de eis van het Openbaar Ministerie fors. Volgens hem draagt de hype rondom het 'paardenvleesschandaal' bij aan de eis. 'Tot dusver zie je dat de rechtbank en gerechtshoven een stuk lager straffen dan het OM vordert. Ik heb sterk de indruk dat de officier een sterk signaal naar buiten wil afgeven en de mensen van de NVWA wil geruststellen voor al die uren die ze in de zaak hebben gestoken. Dat zij zien dat die uren niet voor niets waren.'

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Vooruitlopend op het vonnis zegt Van Gaal dat een straf conform de eis de doodsteek zou zijn voor zijn cliënt uit Dodewaard. 'Hij is niet iemand die snel schrikt, maar hij was echt uit het lood geslagen door de eis. Dit hadden we niet verwacht. Als de rechter het OM volgt, moet Van Hattem naar de gevangenis. En dan is het einde oefening.'