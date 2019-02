Slachtoffers Q-koorts krijgen meer geld

Q-koortspatiënten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, krijgen 15.000 euro. Het kabinet sprak eerder nog van maximaal 15.000 euro, maar nu is besloten dat elke patiënt dat bedrag krijgt.

'Als je een bedrag lager dan die 15.000 euro vaststelt, dan is dat een vorm van een klap in het gezicht', aldus Bruins. 'Bij patiënten en nabestaanden zit nog heel veel leed. Ik dacht daarom dat het goed was dit zo te bepalen.'

Mogelijk verdubbeling budget

Toen Bruins de maatregel vorig jaar aankondigde, zei hij dat er 14,5 miljoen euro voor beschikbaar was. Hoeveel extra geld nu nodig is, hangt af van hoeveel van de ruim 2.000 aanvragen worden goedgekeurd. Maar als er weinig of geen mensen afvallen, is er 30 miljoen euro nodig.

De Q-koorts brak in 2006 uit in Brabant en verspreidde zich tot 2010 over het land. De bacterie wordt vooral overgedragen van geiten en schapen via de lucht naar de mens. Tienduizenden mensen raakten besmet, vooral in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Zeker 74 mensen overleden door Q-koorts.

In Gelderland werd Q-koorts vastgesteld op bedrijven in onder meer het Rivierengebied, de Gelderse Vallei, Montferland en ten noorden van de lijn Apeldoorn-Zutphen.

