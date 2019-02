De Sjonnies vlammen met carnavalskraker 'K*tkeeper'

De titel van het nummer komt van de uitspraak van voetbaltrainer Eric Meijers in de documentaire Voetbal is Oorlog over de teloorgang van Achilles'29 in Groesbeek. Verzuchtte Meijers eerder nog dat hij baalde van zijn uitspraken, nu vertelt hij in De Week van Gelderland enthousiast over de samenwerking met De Sjonnies. Meijers: 'Mijn uitspraken zijn een eigen leven gaan leiden. Een van De Sjonnies woont bij mij in de straat, toen wij elkaar spraken op een Champions League-avond, ontstond het idee om er iets mee te doen voor carnaval. Carnaval is een mooie tijd om de realiteit van het leven ludiek weer te geven. Soms is het kut en soms leuk.'

Topkeeper

Bennie Solo: 'We hebben het zo geschreven dat het positief eindigt. Want als je een bal doorlaat, ben je een kutkeeper, maar houd je er één tegen, ben je top. Dat is de emotie van het voetbal. We gaan in het nummer dus ook van kut- naar topkeeper.' Eric Meijers zingt zelf niet mee: 'Ik beperk me in het nummer tot mijn inmiddels gebruikelijke tekst.' De huidige club van Meijers, VVSB in Noordwijkerhout, reageert enthousiast op het nummer. 'Een katholieke enclave in de Bollenstreek. Daar wordt bijna nog meer carnaval gevierd dan onder de rivieren. Ze hebben al 500 sjaals aangevraagd en een optie op een optreden.'

Uitermate teleurstellend

Niet alleen Meijers wordt keer op keer herinnerd aan zijn uitspraken in de documentaire, ook de keeper zelf ontgaat alle aandacht niet. Meijers: 'We zijn wel weer on speaking terms. Hij bekende uiteindelijk ook kleur en gaf toe dat hij uitermate teleurstellend keepte.' Bennie Solo: 'Maar die tekst leent zich niet voor een nummer.'