Aniek van Koot: 'Als ik die spanning niet meer voel, moet ik wat anders gaan doen'

Donderdag landde Van Koot weer op Nederlandse bodem en vrijdag was de toptennisster te gast in De Week van Gelderland. Daar blikte ze vol tevredenheid terug op haar succesvolle verblijf in Australië van de afgelopen weken.

Warmte

De grootste omschakeling zit 'm op dit moment in het weer. Terwijl de temperatuur in Nederland dagelijks onder het vriespunt duikt, was het in Australië heel warm. 'Dat was soms echt wel even afzien, maar ik ben wat gewend. Ik kan gelukkig goed zweten', zegt Van Koot. 'Maar je kunt niet trainen op die warmte.'

'Altijd even spannend'

Hoewel Van Koot al heel wat tennistitels in de wacht sleepte, was ook de finale van de Australian Open een thriller voor de Dinxperlose. 'Het is altijd bijzonder, en altijd even spannend. Ook op de toernooien waar minder punten te behalen zijn is de eerste wedstrijd weer heel spannend', zegt Van Koot. En dat is maar goed ook, denkt ze. 'Als ik dat niet meer heb, moet ik wat anders gaan doen.'

De finale die Van Koot en De Groot wonnen eindigde in 5-7, 7-6 en 10-8. De laatste set bestond uit een zogeheten supertiebreak: het koppel dat als eerste een verschil van twee punten creëerde won de partij. 'Echt heel spannend. Het pakte voor ons goed uit, maar we hebben die derde set echt alleen maar gespeeld om niet te verliezen', zegt De Groot.

Nederlands succes

Voor Van Koots partner Diede de Groot was het dubbel feest in Australië, want zij won in het enkelspel ook de finale. Gevraagd naar het succes van de Nederlandse rolstoeltennissters zegt Van Koot dat er veel aandacht voor is in eigen land. 'Er zijn een paar gespecialiseerde trainers die er echt veel tijd en energie in hebben gestoken. Bovendien hoeft niemand ver te reizen om gezamenlijk te kunnen trainen.'

Ook de steun vanuit sportkoepel NOC*NSF is erg belangrijk. 'De sport wordt heel serieus genomen. Er wordt goed gezorgd voor topsporters. Je kunt bijvoorbeeld naar school, waarbij je wel vrijstelling krijgt voor je sport', aldus Van Koot. Na de winst in het dubbelspel op de Australian Open staat ze derde op de wereldranglijst. Landgenote Diede de Groot staat bovenaan, gevolgd door de Japanse Yui Kamiji.

