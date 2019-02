De kerk in Silvolde is voller dan ooit

Het mag dan officieel geen kerk meer zijn, maar toch weten bezoekers de weg steeds beter te vinden. Elke maand is er in de Sint-Mauritiuskerk in Silvolde een viering op zondag, steeds geleid door anderen.

Deze zondag is de voorganger Jozef Oostveen. Hij is verheugd over de groeiende belangstelling: 'We zijn voorzichtig blij. Het was 13 mei 2018 dat de kerk aan de eredienst is onttrokken. Een week later was het Pinksteren en we dachten, 'we mogen wel onze eigen diensten doen'. Dat hebben we toen met een groep gedaan en besloten dat elke maand te doen.' Inmiddels wonen een kleine honderd mensen de vieringen bij. Met Kerst waren dat er zelfs zo'n 250. Gemiddeld meer dan vroeger.

Niet gebonden aan de leer

De voorgangers zijn niet gebonden aan de kerk en kunnen dus de hele viering op een eigen thema aanpassen. Deze zondag staat in het teken van het oude kerkelijke feest Maria lichtmis. Dat betekent van oudsher dat Simeon en Hannah wachten op de Verlosser. Oostveen: 'We hebben in geborgenheid groeien als thema gekozen. Het is nog kaal buiten, het is nog saai. Ook Simeon en Hannah hebben hun hele leven, in vertrouwen op God, afgewacht. We proberen de wereld van nu ook in de kerk te halen'.

Kopje koffie

Ook het koffiedrinken na afloop is een stuk populairder. Na een eucharistieviering vroeger was er wel altijd koffie, maar daar bleven niet veel mensen voor. Nu blijft zeker de helft een kopje koffie drinken en praten. Voorganger Joop Kraan: 'De mensen die komen zijn deels dezelfde als vroeger. Gewoon de mensen uit het dorp die zich door de kerk laten inspireren. Maar er komen ook mensen van buiten die willen kijken hoe we de zaak hebben aangepakt. En sommigen van hen blijven komen.'