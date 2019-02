Die goeie ouwe tijd: kamperen op de Veluwe in de jaren '60

Toen op vakantie gaan nog een feestje was, zonder luxe. Dat gevoel wil Ronald Bakker overbrengen met een nieuwe expositie in het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur overbrengen. Kamperen op de Veluwe anno 1960 heet het. Juist omdat er in die jaren erg veel mensen uit het westen hun tentje opsloegen, kwam niemand minder dan Tante Sjaan uit de Jordaan de expositie openen.

Van een oude Fiat 500 tot een ouderwetse tent; aan alles is gedacht. Het idee voor deze expositie spookte al jaren door het hoofd van de uitbaters van het museum. 'Zeker in de vakantieperiode, komen hier veel mensen die op de Veluwe aan het kamperen zijn. Veel vakantiegangers dus. En dat begon eigenlijk in de jaren '60 pas echt', zegt Ronald Bakker. 'Dus dat zit dan zo jaren in je hoofd en steeds probeer je een beetje meer om je heen te vragen naar spullen uit de tijd. Langzaam maar zeker regel je dan steeds meer', beschrijft Bakker het proces van totstandkoming. 'De oude Fiat bijvoorbeeld, die zagen we tijdens een oldtimershow voorbijkomen in een show waar wel 650 auto's voorbij kwamen. Toen mijn vader en ik die oude Fiat zagen, wisten we direct: die hebben we nodig voor de expositie.'

'Verschil is gigantisch'

Campingeigenaren uit de omgeving waren uitgenodigd voor de opening. Zo ook Ab Roos van camping de Zanderij in Voorthuizen. Zijn ouders begonnen in 1964 met de camping die hij nu zelf al jarenlang bestiert. Het verschil tussen vroeger en nu is volgens hem gigantisch. 'Het is nu allemaal veel luxer. Vroeger had je zowat alleen tentjes en vouwwagens, nu heb je luxe bungalows, complete luxe tenten en ga zo maar door', schetst hij het contrast.

'Je deed meer samen'

'In de beginjaren was het ook allemaal veel meer gezamenlijk, je deed eigenlijk alles samen met de gasten. En als er gasten bij kwamen die stroom nodig hadden, dan bestelde mijn vader een losse kabel voor alleen dat plekje.'

Kijkdag

Ook de populariteit is enorm toegenomen in al die jaren. 'Wij beginnen komend weekend alweer met een kijkdag waarin mensen kunnen kijken waar ze in de zomer willen staan. Dat had je vroeger natuurlijk niet.'

De expositie is tot en met eind april te bezoeken in het museum in Terschuur