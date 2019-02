Praktijkpabo Ede nu al populair, maar nog even geduld

Veertig leerlingen die zaterdag naar de open dag komen, gaven aan speciaal voor de nieuwe Praktijkpabo te komen. Dat is vijftig procent meer dan vorig jaar, toen studenten die de Praktijkpabo wilden doen nog stage moesten lopen in de buurt van Rotterdam of Woerden.

Margreet van der Hauw organiseert de open dag van de school. Zij is nog voorzichtig: 'Landelijk is er ook meer interesse voor leraar basisonderwijs, blijkt uit de nieuwste cijfers.'

Extra vaak lesgeven

Op de Praktijkpabo staan studenten twee keer zoveel uren voor de klas als op een reguliere pabo. Vanaf volgend schooljaar september kunnen leerlingen die intensieve stage ook lopen op scholen in en om Ermelo, Apeldoorn en Ede.

'Voor de participerende basisscholen betekent dit twee keer zoveel helpende handen in de klas, en studenten die nog sneller kennis nemen van het werkveld', legt onderwijsadviseur Jaap Vlasblom uit. Volgens hem is de Praktijkpabo geen stunt om meer studenten te trekken. 'We doen dit echt om ervoor te zorgen dat er meer handjes in de klas komen. We moeten basisscholen die staan te springen om jonge mensen nu vaak vertellen dat we geen studenten voor ze hebben. Dat zien we liever anders.'

Ook inhoudelijk goed

De hogeschool in Ede is niet bang dat de studenten van de Praktijkpabo uiteindelijk met minder inhoudelijke kennis afstuderen. 'Of je bij ons nou in deeltijd of in voltijd studeert en of je de reguliere pabo doet of de Praktijkpabo, uiteindelijk moet iedereen slagen voor dezelfde toetsen.'

Studenten kunnen in september beginnen met de Praktijkpabo.

