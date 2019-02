Slutskiy: 'De druk van buitenaf is nooit groter dan de druk die ik mezelf opleg'

Matus Bero speelde zondag niet in de aanvallende rol die hij normaal gesproken had bij Vitesse op het middenveld. Nu de Slowaak is geschorst, komt Slutskiy uit bij Max Clark. Van de training viel af te lezen dat de 23-jarige Engelsman met de zogeheten punt naar achteren gaat spelen, dus als controleur voor de viermansdefensie.

Ook tegen AZ speelde Vitesse behoudend. Misschien zelfs wel ultra-defensief. Die speelwijze pakte volledig uit. Vitesse werd kansloos uitgeschakeld in de beker. 'Maar die twee wedstrijden, Fortuna en AZ, kan ik onmogelijk met elkaar vergelijken', vindt de Russische coach.

Angst

Het is allemaal niet te verdedigend, aldus Slutskiy. 'Tegen Fortuna hebben we 70 minuten goed gespeeld. Zij krijgen geen grote kans. De tweede goal moet je maken, maar blijft uit. Dan is het ook verklaarbaar en logisch dat er wat angst insluipt', verdedigt Slutskiy zich. 'We gingen achteruit lopen en gaven geen druk meer op de bal. Dat was een vergissing.'

'Tegen AZ was het anders en heb je gelijk. Het was slecht en we kregen geen enkele kans. Die twee wedstrijden verschillen echt van elkaar.' De flamboyante coach weet dat hij een overwinning nodig heeft zaterdag tegen Heerenveen. Pas dan zal de rust enigszins terugkeren. Behalve punten wil het publiek ook aantrekkelijk voetbal zien.

Winnaarsmentaliteit

De druk neemt toe in Arnhem, maar Slutskiy blijft onbewogen. 'Ik leg mijzelf veel meer druk op dan de buitenwacht. Het is onmogelijk dat die druk groter is. Ik ben altijd bezig om zaken te verbeteren en ben zeer kritisch op mezelf. Hoe kan het beter, hoe kreeg ik er meer een winnaarsmentaliteit in, wat moet tactisch ander. Wil ik iets veranderen?'

'Ik ben niet bezig met wat mensen over mij vinden. Ik heb er ook geen tijd voor om daar over na te denken. Journalisten mogen hun mening hebben. De fans ook. Maar ik heb er geen invloed op die mening te veranderen. Wel op hoe ik mijn team beter kan laten functioneren', aldus Slutskiy.