Aftrap van de poëzieweek in de Veluvine in Nunspeet

Stichting Muurgedichten Nunspeet organiseert één keer per jaar een poëzieavond. Dit jaar valt dat mooi samen met de Nationale Gedichtendag. 'We organiseren deze poëzieavond nu al 12 jaar. Het is een mooie traditie geworden en we zijn niet van plan er mee te stoppen,' vertelt Jaap Slaa, voorzitter van de stichting.

'Verwoorden is verwerken'

Dit jaar was dichter Ellen Deckwitz te gast. Ze droeg haar gedichten voor en vertelde over wat poëzie voor haar betekent. 'Poëzie kan je helpen om gevoelens in taal te vatten. En we weten allemaal, verwoorden is verwerken. Dat vind ik er zo mooi aan.'

Ellen hoopt dat de populariteit van poëzie toeneemt door poëzieavonden. 'Ik ben heel blij, want de afgelopen jaren door poëzie op muren, op tv, bekende Nederlanders die dichtbundels uitbrengen, poëzie groeit en bloeit. De dichters hebben nog steeds de ambitie om op ten duur populairder te worden dan de romanschrijvers. Wat dat betreft zijn we absoluut de goede kant op aan het gaan.'