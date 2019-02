Kickbokser Verhaegh via Siam-Gym naar de top

'Je kan de overstap vergelijken met van De Graafschap naar Ajax gaan', vindt de jonge kickbokser Verhaegh. 'Er trainen hele goede jongens bij Siam, daar kan ik van leren.' De vader van Peter is blij met de overstap van zijn zoon. 'Ik sta er honderd procent achter', aldus Frenkie Verhaegh. 'Ik heb hem tien jaar zien knokken, maar ik zie hem nu al stappen vooruit maken. Met dat sparren met de wereldtop kan hij gewoon mee.' In Valkenswaard kan hij onder meer trainen met Khalid el Moukadam en Tayfun Ozcan, wereldtoppers in de ogen van vader en zoon.



Verhaegh hoopt met de overstap naar de Siam-Gym stappen te zetten op weg naar zijn droom, vechten op het internationaal bekende kickboksgala Glory en zwaargewicht kampioen worden. 'Dat is denk ik het hoogst haalbare', vindt vader Frenkie. 'Als je kijkt naar Rico Verhoeven of Badr Hari, als je dat kan bereiken in je leven als kickbokser, dat wil iedereen.' Peter steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. 'Het duurt nog een paar jaar, maar ik ga er wel komen', aldus de 17-jarige Kildernaar. 'Dat weet ik zeker.'



Traject naar titel in zwaargewicht

De trainingsstaf van Siam-Gym is blij met de overstap van Verheagh. 'We volgen hem al een aantal jaar en hij is echt een groot talent', vertelt Aziz Ameziane, lid van de staf, die aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn nieuwe pupil. 'Als hij zich blijft ontwikkelen zoals hij nu doet, kan hij de top bereiken. We verwachten dat hij binnen anderhalf jaar in de A-klasse gaat komen, maar we gaan rustig opbouwen.'