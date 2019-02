Maikel van der Werff: 'Op dit moment staan wij achter de trainer'

door Richard van der Made

Supporters klagen al weken over het voorspelbare, nauwelijks aantrekkelijke en vaak ook behoudende spel dat Vitesse dit seizoen laat zien. Vitesse staat weliswaar keurig vijfde en kan zich zelfs nog rechtstreeks plaatsen voor Europees voetbal, maar wat overheerst is de ontevredenheid. 'Als ik zeg dat ik tevreden zou zijn over ons spel, zou de club mij op non-actief zetten', stelde Bryan Linssen vrijdag na de training tegenover De Telegraaf vast.

Niet te defensief

De clubleiding, in de persoon van technisch directeur Marc van Hintum, vindt dat Vitesse aantrekkelijker en aanvallender voetbal moet spelen omdat het daar de selectie ook voor heeft. Dat stak Van Hintum vrijdag bij Omroep Gelderland niet onder stoelen of banken. Trainer Slutskiy is van mening dat het meevalt. 'We spelen niet te defensief. Maar tegen Fortuna was het wel angstig en liepen we achteruit. Dat klopt', zegt de Rus die steeds meer onder een kritisch vergrootglas komt te liggen. De kritiek in Arnhem zwelt aan.

Killer en grimmiger

Ook de selectie merkt dat en signaleert dat de tegenvallende resultaten van de laatste weken iets doen met de sfeer. 'Die is wat killer en grimmiger', draait Maikel van der Werff er niet omheen. Discussies, intern en extern, draaien vooral over aanvallen en verdedigen. 'We weten wat er beter moet. Wat je zeker merkt is dat die discussies er zijn. Binnen de groep niet eens zo direct, maar het leeft ja. Iedereen wil natuurlijk het liefst aantrekkelijk voetbal zien en een andere manier van spelen.'

Compacte organisatie

Aanvoerder Van der Werff verdedigt anderzijds ook de keuzes van zijn trainer. 'Meer aanvallen legt ook onze zwakheden bloot. Deze trainer kiest voor een compacte organisatie. Daar hebben we ook goede wedstrijden mee gespeeld. En de tegenstander krijgt over het algemeen weinig kansen tegen ons. Dat is gewoon zo. Maar als het tegenvalt zoals nu, komt deze discussie als eerste naar boven.'

Gemor

En dan is er nog de kritische houding bij het publiek. Die zal alleen maar verder toenemen als Vitesse thuis tegen Heerenveen opnieuw teleurstelt. 'Je merkt het nu al dat er gemor is', stelt Van der Werf vast. 'Als je niet wint, krijg je dat. We stonden er goed voor en hadden zicht op de derde plaats, maar dat hebben we uit handen gegeven.'

Nog achter de trainer

'We weten wat ons te doen staat tegen Heerenveen. Verliezen van een laagvlieger als Fortuna Sittard mag ons niet overkomen. De tweede helft was slecht. Maar op dit moment staan we achter de trainer. Dat is altijd zo geweest. Ik zou niet weten waarom niet. We geloven in onszelf en tegelijkertijd weten we dat het beter moet.'