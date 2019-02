Noodlijdend museum Tweestromenland: 'We willen blijven bestaan, voor onze kinderen'

'Als je weet hoeveel uren we hier met z'n allen aanwezig zijn om het draaiende te houden', vertelt vrijwilliger Chris van Kerkhof. 'Wetende dat het niet kan en dat we ieder dubbeltje moeten omdraaien. Dat we het gereedschap en de materialen van thuis mee moeten brengen, alleen maar om het hier draaiende te houden. Het is gewoon van de zotte. Er zit zo'n hoge huur op ons gebouw. Maar ze hebben bij de gemeente blijkbaar oogkleppen op en begrijpen het niet.'

In het in 1986 geopende museum zijn duizenden voorwerpen en situaties te zien die de geschiedenis van het dagelijks leven in de streek weergeven. Ambachten zoals mandenvlechten en klompenmaken, de meubel- en dakpanindustrie maar ook het leven op school en thuis. Een kleine tien jaar geleden is het museum in huize St. Elizabeth nog helemaal opgeknapt met onder meer geld van de provincie Gelderland.

Te weinig bezoekers

'Toen was de exploitatie gebaseerd op 7 tot 8.000 betalende bezoekers', zegt wethouder Ton de Vree. 'Vanaf het begin bleek dat best lastig. Nu zijn het er zo'n 2.000. Hoewel het voor zo'n kleine stichting veel is, is 11.000 euro huur voor zo'n pand eigenlijk een schijntje. Er zit best veel geld van de gemeente in het museum. We willen ons cultureel erfgoed graag faciliteren, maar daar zit ook een grens aan.'

Mooiere tentoonstellingen

Van verschillende gemeentes krijgt het museum jaarlijks een kleine 10.000 euro subsidie. De gemeente West Maas en Waal heeft vorige week besloten om voor drie jaar telkens vijfduizend euro extra uit te trekken om het museum overeind te houden. Maar het bestuur vindt dat geen oplossing. 'Voor drie jaar de zaak in stand houden betekent niet dat we extra bezoekers kunnen gaan trekken', zegt voorzitter Arnold de Kock. 'Dat is op de winkel passen en maar kijken hoe het over drie jaar is. Dat vinden wij te weinig. Om mooiere tentoonstellingen te bouwen heb je meer geld nodig. Dat is nou eenmaal zo.'

Het bestuur wil nog eens ruim 9.000 euro extra van de gemeente. West Maas en Waal vindt echter dat het ontbreekt aan concrete plannen en visie om het museum echt vooruit te helpen. Het museum zou meer kunnen doen door samen te werken met andere initiatieven voor streekhistorie, en ook meer fondsen kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld thematische tentoonstellingen in de dorpen. Hiervoor is in 2015 een plan gemaakt met aanbevelingen.

'Zware opdracht'

Voorzitter De Kock kan zich prima vinden in die aanbevelingen, maar hij blijft erbij dat daarvoor eerst meer geld nodig is. 'We willen graag samenwerken en hebben afgelopen jaar zo'n tentoonstelling gehouden in de tuinen van Appeltern. Dat was succesvol, maar het vraagt heel veel van de vrijwilligers en kost ook veel geld. Het is een zware opdracht. Wij willen de ruimte en het vertrouwen om die ook te kunnen uitvoeren.'

De Kock sluit een doorstart in een goedkoper gebouw niet uit, maar dat heeft niet de voorkeur. Afgezien van een aantal verplichtingen ten aanzien van groepen die het museum nog heeft, gaat de deur daarom op slot. Het museum moet een plan maken wat er met de collectie gebeurt. Mogelijk komt dit grotendeels in een depot, om met thematentoonstellingen op verschillende locaties weer tevoorschijn gehaald te worden.

'Hopen met geld'

Van Kerkhof blijft erbij dat de gemeente, met alle grote uitgaven die gedaan worden, voor dit culturele erfgoed best wat meer over mag hebben. 'Er worden overal hopen met geld uitgedeeld en wij vragen maar maximaal 20.000 euro. Wij hoeven geen winst te maken, maar we willen wel blijven bestaan, voor onze kinderen.'