Politie doet onderzoek naar uitgebrande auto Nijmegen

Het zal je maar overkomen. Voor je gaat slapen kijk je nog even naar buiten. En dan zie je dat er brandweerwagens om je auto heen staan. Het gebeurde donderdagavond op de Thorbecksestraat in Nijmegen.

De deur gaat op een kiertje. Een hoofd en een klein stukje roze kamerjas worden zichtbaar. De bewoonster vraagt wat er is. 'Oh, gisteravond? We keken uit het raam en toen stonden er brandweermannen op de parkeerplaats. Het bleek te gaan om onze auto. Uitgebrand, ja. De politie gaat uit van brandstichting. Er stond een jerrycan naast.'

Nijmegen koploper in autobranden

Ogenschijnlijk kalm vertelt de vrouw het verhaal over haar uitgebrande auto. Het is de zoveelste autobrand in Nijmegen dit jaar. De zeventiende om precies te zijn, zegt videocorrespondent Roland Heitink, die het aantal precies heeft bijgehouden. 'En daarmee is Nijmegen absoluut koploper in autobranden momenteel.'

In de nieuwjaarsnacht gingen op verschillende locaties in de Waalstad al meteen zes auto's in vlammen op. Verder vlogen op 16 januari drie auto's in de fik in de wijk Weezenhof.

Onderzoek politie

De politie onderzoekt de brand op de Thorbecksestraat. Er komt zelfs een buurtonderzoek, vertelt de eigenaresse van de auto. Volgens haar heeft de politie verteld dat ze uitgaan van een pyromaan. Telkens gaat er in een andere wijk in Nijmegen een auto in vlammen op.

De buurt is geschrokken, al wil er net als de eigenaresse niemand op camera zijn of haar verhaal vertellen. Al hoopt iedereen dat het de volgende keer niet hun auto is.