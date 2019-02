Directeur slachterij Van Hattem: 'Als ik de gevangenis in moet, staan er 50 mensen op straat'

'Ik vertrouw op u,' zei de directeur van slachterij Van Hattem vandaag tegen de rechters in Den Bosch. Als het aan justitie ligt gaat hij voor drie jaar de cel in. De slachter uit Dodewaard stond vandaag voor de derde dag deze week voor de rechtbank, samen met de eigenaar van een vrieshuis in Olst en een vleeshandelaar uit Doesburg.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er bij Van Hattem snijresten rundvlees vermengd met paardenvlees dat in de handel is gebracht als puur rundvlees.

Tijdens deze laatste procesdag in de paardenfraudezaak kregen de verdachten het laatste woord. Ze zeiden alle drie onschuldig te zijn. 'Ik hoop dat de rechtbank me probeert te begrijpen want anders kan ik het gevang in,' zei de directeur van het slachthuis tegen de rechters.

De officier van justitie oordeelt dat de verdachten zich met onjuiste facturen, productspecificaties en pakbonnen schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. 'De consument is bedrogen en de reputatie van de Nederlandse vleesindustrie ligt aan diggelen', zei ze over de handelwijze van het slachthuis.

Bovendien zou de boekhouding niet deugen, waardoor partijen vlees ook niet meer terug te vinden zouden zijn. Behalve de celstraf eiste ze ook 150.000 euro boete.

Van brommertje tot miljoenenbedrijf

De directeur van het slachthuis schetste vrijdag in een lang betoog zijn levensloop. Hoe hij als 15-jarige jongen door de overheid volwassen verklaard moest worden, zodat hij zijn eigen veehandel kon beginnen. Hoe hij al 18-jarige zijn eerste auto met aanhanger kocht, zodat hij zijn te verhandelen runderen kon vervoeren en hoe hij als 20-jarige zijn eigen slachterij in Dodewaard opzette, dat uiteindelijk zou uitgroeien tot een bedrijf met 90 miljoen euro omzet.

Dan vertelt hij over de inval van justitie en wat dat betekende voor zijn bedrijf. 'Met zestig man drongen ze binnen. Ze droegen mitrailleurs en pistolen. In drie minuten tijd waren er miljoenen verdampt. Mijn bedrijf is mijn kindje en dat deed mij pijn. Mijn huwelijk kwam in slecht weer en is uiteindelijk kapotgegaan.'

Het bedrijf maakte uiteindelijk een doorstart. 'Maar we doen de helft van de omzet van vroeger. Als ik de gevangenis in moet dan staan 50 tot 60 mensen op straat, zonder toekomst,' zei de directeur tegen de rechters. 'Ik ben in een verkeerde hoek geplaatst en daar wil ik uit.'

'Ik ben gefrustreerd'

Tegen de vleeshandelaar uit Doesburg is een gevangenisstraf van 18 maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, plus een boete van 75.000 euro. Hetzelfde geldt voor de eigenaar van het vrieshuis in Olst, waar het vlees werd opgeslagen.

Zo lang als de directeur van het slachthuis tegen de rechter sprak zo kort en bondig was de eigenaar van het vrieshuis: 'Ik weet niet wat ik fout heb gedaan,' waren zijn laatste woorden. Ook de vleeshandelaar uit Doesburg was kort: 'Ik ben gefrustreerd: Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan enig strafbaar feit.'

Uitspraak over twee weken.

