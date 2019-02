Nunspeet zet gesprekken met restaurant Joris voort

Polinder (SGP) wilde nu wel eens duidelijk horen hoe de stand van zaken was. De suggesties in de media dat er eerder toezeggingen zijn gedaan bestreed wethouder Storteboom.

'Onderzoek heeft uitgewezen dat er voor restaurant Joris in deze grootte geen ruimte op het Transferium zal zijn. Er zijn door het college dan ook nooit toezeggingen gedaan dat dat wel mogelijk zou zijn. Door een werkatelier was dat wel ingetekend, maar daar zou eerst onderzoek naar gedaan worden. Daarop heeft het college afwijzend moeten besluiten. Wel is gesproken over het voorstel van de eigenaar of het restaurant in afgeslankte vorm mogelijk zou zijn. Dit zal worden voorgelegd aan de stuurgroep die hun bevindingen voor zullen leggen aan het college. Het college zal er alles aan doen om voor alle partijen een goede oplossing te vinden. We blijven daarover in gesprek met eigenaar de heer Thonhauser'. aldus wethouder Storteboom.