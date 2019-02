Oude IJsselstreek stimuleert inwoners om meer afval te scheiden

Wethouder Janine Kock en Liane Kaak van de Stichting Oud Papier Oude IJsselstreek trapten de proef af op de Maria School in Ulft. De proef wordt uitgevoerd in één wijk in Gendringen, één wijk in Silvolde en onder gezinnen die een kind hebben van drie basisscholen in de gemeente, ten name de Meander en Op Koers in Varsseveld en de Maria School in Ulft. Na het inzamelen, op drie moment tijdens proef, worden de spullen overgedragen aan Kringloop Aktief, die voor de afhandeling zal zorgen.



Volgens de gemeente creëert het nog intensiever scheiden van afval ook extra werkgelegenheid in de gemeente, met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt het milieu minder belast. Medio 2019 wordt de proef geëvalueerd en zal de gemeente kijken hoe de tas in de gemeente wordt ingevoerd.