Nieuwe bestemming moet zorgen voor 'meer reuring' in de Varkensstraat

De D66'er overhandigde deze week de sleutels van de panden aan de nieuwe ondernemers. Binnenkort openen hier een dansstudio en een atelier voor gordijnkunst.



De nieuwe ondernemingen passen volgens de wethouder bij de gemeentelijke aanpak om meer variatie aan te brengen in het winkel- en horeca-aanbod in het Korenkwartier en om leegstand tegen te gaan.



De nieuwe gebruikers van de panden op nummer 2 en 45 krijgen de panden in bruikleen voor een periode van één jaar. Aan het gebruik verbindt de gemeente een aantal voorwaarden. De panden moeten vooral overdag open zijn. Een van de andere voorwaarden is dat de etalages aantrekkelijk ingericht zijn en 's avonds verlicht zijn.



Op de panden in de Varkensstraat is het voorkeursrecht gevestigd. Dat houdt in dat een eigenaar die zijn pand wil verkopen deze eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. De gemeente kocht deze twee panden in 2018 aan. Met het vestigen van het voorkeursrecht wil de gemeente bereiken dat door een mix van wonen, horeca, cultuur en vrije tijd ook overdag levendigheid in het gebied komt.



Ook het pand van de vroegere disco Manhattan krijgt een andere bestemming. De gemeente heeft toestemming gegeven aan de eigenaar om het pand te verkopen. De nieuwe eigenaar gaat volgens De Vroome het pand verbouwen tot circa 35 huurappartementen met in de plint wonen, gecombineerd met andere functies: 'Mooie initiatieven en plannen om de kwaliteit en de leefbaarheid in de Varkensstraat en het Korenkwartier te verbeteren.'