Bosuil verandert Gelderse bossen in spookachtige plekken

BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink trekt zonder zaklamp het bos bij Wolfheze in op zoek naar de roofvogels. Dick van Houwelingen gaat met hem mee. Dick is vrijwilliger bij Natuurmonumenten. De besneeuwde paden en een heldere sterrenhemel zorgen ervoor dat het net wat minder donker is in het bos dan normaal..

Luister onderstaande radiobijdrage

Geruisloos in de lucht

In het Bilderbergbos bij Wolfheze leven tenminste drie paartjes bosuilen. 'Op hun vleugels hebben de uilen speciale donsveertjes, waardoor je ze niet hoort vliegen', legt Van Houwelingen uit. En dat ondanks hun spanwijdte hebben van bijna een meter. 'Zo horen hun prooien als muizen en vogeltjes ze niet aankomen.' De vogels zien is in het donker vrijwel uitgesloten, maar de kans op het horen van de roep van de bosuil, is groot.

Met dit beperkte zicht is de bosuil juist in zijn element. (Foto: Laurens Tijink)

Bosuil past zich aan

De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in ons land. Hij is dan ook prima in staat om zich aan verschillende omstandigheden aan te passen. Bosuilen leven in loof- en dennenbossen, maar ze redden zich ook prima in stadsparken en groene woonwijken. In ons land leven naar schatting zo'n 5.000 broedparen.

Begin februari beginnen de bosuilen al te nestelen. Over het algemeen komen in zo'n nest 2 tot 4 eieren te liggen. Als de jonge uilen drie maanden oud zijn, zijn ze in staat om te vliegen. Al na twee weken klauteren de uilskuikens uit het nest, op zoek naar een veilige zitplek. In die periode worden ze ook wel takkelingen genoemd.

Jonge bosuil. (Foto: Creative Commons)

Op zoek naar de roep

Mannetjes-bosuilen roepen om hun territorium af te bakenen, tegelijkertijd proberen ze met hun roep een vrouwtje te lokken. Als ze geluk hebben, wordt hun oehoe-oe beantwoord door een vrouwtje. Zij maken weer een heel ander geluid, legt Dick uit. Terwijl Laurens en Dickvover de krakende sneeuw lopen, klinkt plots het mysterieuze geluid van de bosuil.

Luister onderstaande radiobijdrage

Bosuilen maken net als boommarters dankbaar gebruik van de holen die door zwarte spechten in bomen worden uitgehakt. Daar waar weinig gaten in bomen zitten, wordt de bosuil vaak door mensenhanden geholpen door het ophangen van nestkasten. 'In het bos bij Wolfheze zijn die kasten niet nodig', vertelt Dick van Houwelingen. De bosuilen lijken dat deze avond met hun mysterieuze roep te bevestigen.

Luister onderstaande radiobijdrage

Bosuilen maken hun nest bij voorkeur in boomholtes. (Foto: Pixabay)

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.