Berlijnse curator wordt directeur kunstmanifestatie Sonsbeek 2020

Ndikung (1977, Yaoundé, Kameroen) is oprichter en directeur van de Berlijnse kunstruimte SAVVY Contemporary. Ook was hij een van de curatoren van kunstmanifestatie Documenta 14, die in 2017 plaatsvond in Kassel en Athene.

Volgens Charles Esche, bestuurslid van Sonsbeek en lid van de internationale selectiecommissie, heeft Ndikung een verfrissende benadering. 'Wat zijn werk bijzonder maakt, is dat hij een tentoonstelling niet zozeer wetenschappelijk benadert, maar eerder als poëzie of rijm. Hij vergelijkt zijn werkwijze als curator met een muzikale jamsessie. Zijn interesse ligt bij geluid als herinnering, kennis en verhaal - zowel over het verleden als het heden.'

De beeldententoonstelling in Arnhem werd in 1949 voor het eerst gehouden. Er kwamen toen 125.000 mensen op af. In 2016 trok de elfde editie ruim 150.000 bezoekers. Koning Willem-Alexander opende de tentoonstelling. De twaalfde editie vindt plaats van 5 juni tot en met 13 september 2020.

