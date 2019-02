Verdronken dorp Leuffen krijgt gezicht in tentoonstelling

Hoe zag het verdronken dorp Leuffen eruit en hoe moeten de bewoners zich gevoeld hebben toen ze werden overvallen door het krachtige water? Over die vraag hebben leerlingen van het Candea College zich gebogen. In 1799 brak de dijk bij Leuffen door en moest iedereen het dorp bij Groessen verlaten. Tekeningen of schetsen hoe het dorp eruit heeft gezien, zijn er niet.

Leerlingen hebben zich de afgelopen verdiept in het verhaal en zijn op pad geweest met een archeoloog. Daarna hebben ze tekeningen gemaakt. 'Zij begonnen met een tekening in potlood en een schildering in ecoline. Tot slot werd er een gravure overheen gedrukt', laat Lian van der Zon van het project 'Bakens in het Liemers Landschap' weten. De tekeningen worden vanaf deze vrijdag tentoongesteld in Kunstwerk! Liemers Museum in Zevenaar.

Naast de tentoonstelling wordt er ook gewerkt aan een kunstwerk bij het verdronken dorp. Wat nu rest is een weiland met her en der een boompje. Toeristen die over de dijk fietsen hebben geen idee dat er ooit een dorpje lag. Het project Bakens in het Liemers Landschap wil de verdwenen geschiedenis weer tot leven wekken met een kunstwerk.

Hieronder een impressie van de kunstwerken die in het museum te zien zijn.

Zie ook: Kunstwerk herinnert aan verdronken dorp Leuffen