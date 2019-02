Rotaryclub Achterhoek-Oost in de bres voor weeshuis in India

De Rotaryclub Achterhoek-Oost gaat met de groeps-escape business challenge geld ophalen voor een weeshuis in India. Een kennis van één van de Rotaryleden zet zich in voor dit weeshuis waar hij zelf opgroeide om de leefomstandigheden en de kansen van andere weeskinderen te verbeteren. Het is het ontroerende verhaal van Jamil Meusen.

Hij is een adoptiekind dat in het weeshuis verbleef totdat hij door een Nederlandse familie werd geadopteerd. In Nederland kreeg Jamiel de kans zich te ontplooien en schopte het tot politie-commisaris. Het weeshuis is Jamiel nooit vergeten. Vorig jaar startte een project onder de naam Jamil’s Home. Het verhaal van Jamil Meusen was voor de Rotary reden iets te doen voor deze weeskinderen in Mumbai.

Op donderdag 21 februari aanstaande organiseert Rotary Achterhoek-Oost deze groepschallenge. Daarvoor hebben de Rotaryclub Achterhoek-Oost en Groeps-Escape de handen ineen geslagen voor een avond met een grote opbrengst voor Jamils Home als resultaat. De challenge vindt plaats bij Hotel Restaurant de Koppelpaarden in Lichtenvoorde . In lijn met het goede doel is er een Indiaas buffet.

De Rotaryclub Achterhoek_Oost rekent op een zo groot mogelijke opkomst. Volgens de organisatoren word je er bloedfanatiek van. De mobiele escaperoom zijn boxen op poten die uitdagende puzzels bevatten met verrassende technische elementen, cijfersloten, luikjes en noem maar op. Het goede doel verdient een grote opkomst. Er is ruimte voor twintig teams van vijf personen. Opgave via de website van de Groeps-Escape.

De Rotaryclub Achterhoek-Oost is een van de clubs die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk. Bij de Rotary staat het goede doel voorop en daarnaast is contacten opdoen en vriendschap onderhouden een tweede doel.