Leger des Heils door het stof na fouten bij Domus: 'We hebben steken laten vallen'

Het vuurwerk kwam niet tíjdens de raadsvergadering over Domus in Wehl, maar ná de raadsvergadering. Regiomanager Annemiek de Wolf van het Leger des Heils ging na de vergadering diep door het stof voor een handjevol Wehlenaren die buiten stonden na te praten.

'Ik zag jullie staan en juist omdat wij het verschrikkelijk vinden wat er is gebeurd. Ik kan u verzekeren dat het kwartje is gevallen en ik wilde u alleen maar laten weten dat wij alles op alles zetten om het voor u leefbaar te maken en voor de inwoners van de Domus.'

Bewoners vinden het dapper dat De Wolf haar verhaal doet, maar bestoken haar met vragen en vertellen over incidenten die ze hebben meegemaakt. 'Ik vind het enorm rot en ik baal er van dat de incidenten zijn gebeurd. Wij hebben steken laten vallen, zijn niet alert genoeg geweest en hebben niet goed gecommuniceerd', zegt De Wolf.

Luister hoe Annemiek de Wolf met de bezorgde en boze Wehlenaren praat. De tekst gaat verder onder het radioverslag van verslaggever Melanie Lokate.

Van daklozenopvang naar beschermd wonen

De Domus is een voorziening beschermd wonen. Het is geen gesloten inrichting; de mensen zijn vrij om zich te bewegen. In Domus wonen dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten en verslaafden.

Toen de Domus in 2011 opende in Wehl was het een dak- en thuislozen opvang voor mensen uit de regio. Door veranderde wet- en regelgeving worden er sinds 2015 ook mensen met andere, soms zwaardere, problematieken opgevangen. Het huurcontract van Domus loopt tot media 2020.

Maatregelen en handhaving

Extra maatregelen en handhaving vanuit de gemeente moeten ervoor zorgen dat het rustig blijft in Wehl. Een motie van Lokaal Belang om Domus te sluiten haalde het donderdagavond niet in de raadsvergadering van Doetinchem. De partij kreeg alleen Ans Putman van Partij voor Lokaal Maatwerk mee, zelf inwoner van Wehl. In september volgt een evaluatie.

Inwoners hebben er geen vertrouwen in dat het rustig blijft in het dorp. 'Nu is het angstvallig stil rondom Domus, maar er zitten ook bijna geen bewoners', zegt één van de Wehlenaren. 'Ik ben bang dat als straks het politieke spel voorbij is er weer meer mensen in Domus kunnen wonen en dat de boel weer zal escaleren.'

