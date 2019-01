El Jebli wil Nederland bewijzen dat De Graafschap er wel wat van bakt

Het is namelijk een rechtstreeks duel tussen de nummer 18 en 17 van de eredivisie. De rode lantaarn staat op het spel, want het verschil tussen beide ploegen is maar één punt. 'Als we winnen zijn we van die laatste plaats af. Dit is de kans om ons aan iedereen te laten zien, want iedereen zegt: jullie bakken er niks van.'

Tekst gaat verder na de video:

El Jebli droomt stiekem al verder dan plek 17. 'Als je van die laatste plaats af bent, geeft dat een goed gevoel. Dan moeten we kijken of we door kunnen stoten naar een andere plek op de ranglijst.' Winst op de Vijverberg is dus noodzakelijk. En ook mogelijk. Want De Graafschap speelde de laatste twee thuiswedstrijden erg goed. Een gelijkspel tegen Vitesse (2-2) en een ruime winst tegen Fortuna Sittard (5-1) geven vertrouwen. 'Morgen moeten we er weer tegenaan. Het gevoel zit goed, we trainen goed en iedereen weet dat het nu moet gebeuren.'

Kleine Kanté

Vandaag is het ook nog de laatste dag dat De Graafschap zich kan versterken. Een spel op de transfermarkt dus. Iets wat zich vooral buiten het veld afspeelt, zegt El Jebli. 'Wij zijn gefocust op NAC. Als er nog iemand bijkomt is dat prima, anders doen we het hiermee. Ik merk wel dat het niveau van ons omhoog is gegaan met de aanwinsten. Azor Matusiwa is een kleine Kanté en met Benschop hebben we een sterke spits die makkelijk een goal maakt. Met Bertrams hebben we ook nog een nieuwe keeper, dus ik denk dat we goed zitten.'