De Graafschap is jarig en viert een feestje

Een kleine honderd 65-plussers zijn speciaal uitgenodigd deze jubileumwedstrijd bij te wonen. Elf van hen lopen vóór het begin van de wedstrijd met de spelers het veld op.

Leo Kamperman: 'Omdat mijn vader Ben één van de oprichters is geweest van De Graafschap, mag ik ook meelopen. Ik heb begrepen dat speciale shirts, broeken en sokken zijn gemaakt voor ons. In compleet tenue gaan we het veld op, net als jeugdspelers anders doen.' Leo mag vervolgens de aftrap doen. Maar niet nadat er een minuut stilte is gehouden voor Jurrie Koolhof, die eerder deze week overleed. De Graafschap speelt de wedstrijd met rouwbanden om.

Luister hieronder naar een gesprek met Leo Kamperman. De tekst gaat daaronder verder.

Kamperman: 'Mijn vader is in 2001 overleden, hij was toen bijna 95 jaar. Als hij dit mee had kunnen maken, zou hij dat geweldig hebben gevonden. Ik vind het ook nog steeds een eer aan mijn vader.'

De wedstrijd De Graafschap - NAC begint om 20.00 uur in stadion De Vijverberg.