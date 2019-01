Hondenliefhebbers balen van afsluiting Posbank: 'Waanzin!'

De gemeente Rheden heeft vanwege sneeuwval de toerit afgesloten om ongelukken op de soms steile weg te voorkomen. Hondenliefhebbers moeten hun trouwe viervoeter nu ergens anders uitlaten.

Ad van Beurden is een van die hondenliefhebbers. Hij loopt geregeld met zijn hond Yentl over de Posbank. Maar deze maandag kan dat niet. Het gebied is afgesloten en dat betekent dat ook het losloopgebied het Rozendaalse Veld met de auto niet is te bereiken.

'Nu moet je 40 minuten heenlopen en 40 minuten teruglopen', weet Van Beurden. 'Dat is waanzin. De hond houdt dat misschien wel vol, maar je moet zelf een goede conditie hebben om dat te kunnen volbrengen.'

Foto: Omroep Gelderland

Maar volgens de gemeente is afsluiting met deze sneeuwval de beste optie. 'Dat heeft te maken met de veiligheidsregio Gelderland-Midden', zegt wethouder Marc Budel. 'Die zei eind jaren 90 al: onze hulpdiensten moeten daar te vaak uitrukken vanwege botsingen of automobilisten die in de problemen kwamen. Dus vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we dat gedaan.'

Van Beurden is niet onder de indruk. 'Ik ben 14 dagen geleden op de Posbank geweest toen die niet afgesloten was. Toen lagen er grote plakken ijs, dat is pas echt gevaarlijk. Maar deze sneeuw? Dat flut beetje? Niks aan de hand.'

Strooi zand!

Van Beurden weet wel een oplossing: strooi zand. 'Zand, iets wat ze in Scandinavië al jaren doen. Ook in natuurgebieden. Dat gaat perfect.'

Maar daar ziet de wethouder dan weer niets in. 'Dan doen we niet vanuit natuur- en milieuoverwegingen. Het is een kwetsbaar gebied. Als je bedenkt dat in dit gebied jaarlijks twee miljoen mensen komen, dan moeten we erg zuinig zijn op het groen en de dieren die we hebben. Daarom strooien we niet.'