Kriebels voor trainer Henk de Jong op 'Deadline-day'

'Ik ben er zelf niet zo druk mee, Peter Hofstede is er drukker mee hoor. Maar het is voor mij wel een hectische dag. Ik zei vanmorgen al tegen mijn vrouw: ik voel me gespannen. Dat ben ik vooral omdat ik wil dat het niveau van de groep omhoog gaat. Nu ik aan het trainen ben zakken de zenuwen wat weg, maar als ik zo weer naar binnen stap komen de zenuwen wel weer', aldus de trainer.

De zenuwen zijn er ook omdat De Graafschap deze donderdag nog een verdediger hoopt te presenteren. 'Dat zou zeker kunnen, maar het moet nog wel even rondkomen. De gesprekken zijn in ieder geval positief.' Een naam wilde De Jong niet verklappen.

Benschop in de spits

De Graafschap sloeg deze transferperiode al drie keer toe. Keeper Bertrams, middenvelder Matusiwa en spits Benschop kwamen al naar Doetinchem. De laatstgenoemde start vrijdag tegen NAC in de basis. 'Hoe je het wendt of keert, er is een goede spits gehaald. Dan moet je hem ook laten starten. Benschop gaat in de spits spelen.' De kans is er dus dat Serrarens vanaf links gaat spelen, maar voor hetzelfde geld zet de trainer Serrarens op de bank. 'Ja dat kan, ik ben gek op die jongen. Maar Charlison (Benschop) is ook gekomen omdat hij ons wil helpen. Dan moet ik er wel wat mee doen.'

De andere aanwinst, Nigel Bertrams, staat nog niet in de basis. 'Jurjus laat ik staan. Die twee moeten met elkaar de strijd aan, maar ik heb geen reden om direct wat te veranderen.'