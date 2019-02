Rechtbank buigt zich opnieuw over dodelijk ongeluk Flipjes Toertocht

De rechtszaak tegen de 20-jarige Liendenaar, die verdacht wordt van het veroorzaken van dodelijk ongeluk tijdens Flipjes Toertocht in 2017, gaat vandaag verder. Een vrouw van 41 uit Nijmegen kwam bij dat ongeluk om het leven. De rechtszaak was in oktober vorig jaar aangehouden.

Het ongeluk gebeurde op 22 juli 2017 tijdens Flipjes Toertocht, een recreatieve wielertocht door de Betuwe, het Rivierengebied en over de Veluwe. De man manoeuvreerde met zijn bedrijfsauto en aanhanger tussen twee wegversmallingen op de Voorstraat in Lienden. Op dat moment kwamen vier wielrenners hem tegemoet. De 41-jarige vrouw werd aangereden en overleed later aan haar verwondingen.

In oktober vertelde de verdachte aan de rechters dat hij vindt dat hem niets te verwijten valt. Hij zei dat hij veel aan het voorval moet denken. Steeds komt hij tot de conclusie dat hij in een soortgelijke situatie weer zo zou handelen. Als de wielrenners achter elkaar waren gaan rijden, was er volgens hem niets gebeurd.

Glans verloren

Nabestaanden reageerden geschokt op zijn verklaring. Zij maakten gebruik van hun spreekrecht om hun verdriet kenbaar te maken. 'Het leven heeft voor altijd een stuk van zijn glans verloren', zei de zwager van het slachtoffer.

Van het ongeluk zijn reconstructies gemaakt, waarbij ook een drone werd ingezet. In het dossier zaten alleen foto's, terwijl er ook bewegend beeld is gemaakt met de drone. De officier van justitie vroeg de zaak in oktober aan te houden, zodat ook het bewegend beeld aan het dossier kon worden toegevoegd.

