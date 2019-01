Kleinsmagelden goed besteed in Nunspeet

De vraag was of Nunspeet die gelden wel juist had aangewend. Voorlichter Meijering geeft daarop de volgende reactie: 'De middelen die de door de gemeente Nunspeet zijn ontvangen voor armoedebestrijding voor kinderen zijn structureel toegevoegd aan het minimabudget. Concreet heeft dit geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor sociaal culturele activiteiten voor kinderen/jongeren (tot 18 jaar).'

'Daarnaast is de bijdrage uitgebreid voor het Jeugdsportfonds en is er een samenwerking aangegaan met het Jeugdcultuurfonds. Ook is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke minimaregelingen uitgebreid van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Deze beleidswijzigingen komen tegemoet aan de doelstelling van het ministerie om armoede in gezinnen met kinderen tegen te gaan', aldus Meijering.