WK volleybal moet Gelderland op z'n kop zetten: 'Elk dorp krijgt een rol'

De gedachte is dat de hele provincie zo bij het evenement wordt betrokken. Dat bleek donderdag bij de presentatie van de plannen voor het toernooi.

30.000 man in de GelreDome

'Het is niet zo dat op één locatie wordt gespeeld en that's it. Nee, alle teams worden straks verdeeld over alle steden en dorpen in Gelderland. Dus elk dorp krijgt een rol in het WK en dat is natuurlijk fantastisch', legt toernooidirecteur Bas van de Goor uit.

De oud-topvolleyballer hoopt dat de dorpen en steden dan ook kleuren naar het land wat daar te gast is. 'En dat de mensen in die stad misschien naar het stadion komen en het land gaan aanmoedigen. De doelstelling is om aan het einde de hele GelreDome vol te krijgen met 30.000 mensen.'

Provincie betaalt 4,3 miljoen euro

De provincie betaalt 4,3 miljoen euro voor de komst van het WK naar Gelderland. 'Het lijkt een heel groot bedrag, maar als je kijkt wat voor spin-off het heeft, dan vind ik dat dat eigenlijk best wel verantwoord is', zegt Gelders gedeputeerde Jan Markink.

De provinciebestuurder gaat ervan uit dat Gelderland dat bedrag ook weer terugverdient. Maar het maatschappelijke aspect wat erbij zit - dat iedereen er blij van wordt - is volgens hem veel belangrijker. 'Als je dat in geld zou uitdrukken, ga je dit vele malen terugverdienen', benadrukt hij.

Behalve GelreDome zijn ook het Omnisport in Apeldoorn en Ahoy in Rotterdam speellocaties van Oranje. Het WK duurt drie weken. Nederland organiseert het toernooi samen met Polen.