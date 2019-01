Unieke luchtfoto's van hoogwater in 1995: 'De kracht van de natuur is fascinerend'

Sibbing werkte in 1995 als piloot voor Turdus Airways in Lelystad. Zij kregen de opdracht om een verkenningsvlucht te maken boven de Gelderse rivieren tijdens het hoogwater in 1995. Het waterpeil in de rivieren was toen zo hoog gestegen dat op 31 januari 1995 zo'n 250.000 inwoners van het Rivierenland werden geëvacueerd. De waterstand bij Lobith was 16,63 meter boven NAP, ruim boven het record van 1993.

Een dag later steeg het peil tot 16,68 meter boven NAP. De situatie bij Ochten was kritiek, honderden militairen bedwongen met tonnen zand een schuivende dijk. Het dorp werd in snel tempo ontruimd, maar de dijk hield het.

Als het water langs de sluizen stroomt maakt dat wel indruk Hein Sibbing, piloot

Foto: Hein Sibbing

Op zo'n 150 tot 300 meter boven de dijk vloog Sibbing in zijn vliegtuigje, met tien medewerkers van Rijkswaterstaat. 'Het was een sombere dag met veel bewolking, maar wel met rustig weer. Het stijgende water was wel dreigend', blikt hij terug. 'Het is heel indrukwekkend om te zien wat er in je land gebeurt. Normaal lopen de rivieren heel netjes in hun banken, maar als het water langs de sluizen stroomt, maakt dat wel indruk.'

Door die blik vanaf hoogte krijg je een besef van wat er gaande is. Ik denk dat dat het startsein is geweest voor de dijkverzwaringen en het beleid van nu en de komende jaren Hein Sibbing, piloot

Foto: Hein Sibbing

Dat er werd gevlogen was uitzonderlijk. Boven het gebied gold een vliegverbod, en ook mochten auto's niet over de kwetsbare dijken rijden. Volgens Sibbing gaf de vlucht Rijkswaterstaat een goed beeld van de situatie. 'In die tijd had je alleen de beelden van de camera's óp de dijk, maar nooit een top view van wat er daadwerkelijk gebeurde. Door die blik vanaf hoogte krijg je een besef van wat er gaande is. Ik denk dat dat het startsein is geweest voor de dijkverzwaringen en het beleid van nu en de komende jaren.'

Tijdens de vlucht maakte Sibbing zelf ook foto's. Die foto's lagen 24 jaar in een kast, en alleen de Edese piloot had ze gezien. Toen hij een oproep hoorde op Radio Gelderland besloot hij de foto's in te scannen en ze te delen met Omroep Gelderland.

Foto: Hein Sibbing

Het is fascinerend: de kracht van de natuur en hoe klein de mens daarin is Hein Sibbing, piloot

Als hij terugdenkt aan de situatie en zijn vlucht boven de rivieren is hij nog steeds onder de indruk. Sibbing: 'Ik ben opgegroeid in Malden. Tiel, Maas en Waal, Nijmegen, het hele gebied ken ik als m'n broekzak. Als je daar dan overheen vliegt en je kent de hele situatie, dat maakt het nog indrukwekkender. Het is fascinerend: de kracht van de natuur en hoe klein de mens daarin is.'

