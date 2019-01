Vernieuwd Voerman Museum na winterstop heropend

Ieder jaar houdt het Voerman Museum Hattem een winterstop. Dit betekent niet dat er niets gebeurt, want tijdens de stop werken de vrijwilligers van het museum aan onderhoud en vernieuwing van het museum. Dit jaar is de Jan Voerman senior-zaal opgeknapt en het museum is vanaf vrijdag 1 februari weer geopend voor het publiek.

De vrijwilligers van het museum hebben de afgelopen weken keihard gewerkt om de ruimte, waarin de werken van Voerman senior worden geëxposeerd, opnieuw in te richten. De afscherming van de open haard en schoorsteenmantel in de ruimte zijn verwijderd, net als een aantal rode panelen aan de wanden. Verder is de kleurstelling van de ruimte aangepast.

Een deel van de zaal is in een goudbruine kleur uitgevoerd, wat een fraai contrast oplevert met het wit van de overige ruimte. De kunstwerken in de zaal zijn geheel opnieuw ingedeeld en meer naar verschillende thema’s gegroepeerd. Bovendien is er meer ruimte voor de ‘Voermannen’ gekomen en zijn er nu enkele werken te zien, die het museum voorheen geen plekje kon geven.

Directeur Daphne Kampman-Maas van het Voerman Museum Hattem is trots op het resultaat van de herinrichting. ‘De werken van Jan Voerman-senior kunnen nu nog beter aan de bezoekers worden gepresenteerd’, merkt ze op. De heropening van het museum en de presentatie van de vernieuwde Voerman senior-zaal komen bovendien in dezelfde week dat het programma ‘Hier zijn de Van Rossems’ aandacht besteedde aan het Voerman Museum Hattem. Maarten, zijn zus Sis en zijn broer Vincent van Rossem waren in de aflevering, die dinsdag 29 januari werd uitgezonden, op bezoek in Zwolle en Hattem. En Hattem viel zeker in de smaak. Aan het slot van het programma gaf Maarten van Rossem zelfs toe dat het Voerman Museum Hattem hem eigenlijk het beste was bevallen. ‘En dat doet je toch goed om te horen’, zegt Kampman-Maas met een brede glimlach.

Bezoekers van het Voerman Museum Hattem kunnen vanaf vrijdag 1 februari ook zien dat de windvaan van de middeleeuwse Hattemse burcht de Dikke Tinne weer terug is op zijn plek in de archeologische en geschiedkundige afdeling in de kelder van het museum. De vaan was tijdelijk in museum Het Valkhof in Nijmegen voor de expositie ‘Ik Maria van Gelre’. Het Voerman Museum Hattem heeft de windvaan zelf overigens in bruikleen van Het Valkhof.

De windvaan van de Dikke Tinne was in 2017 al enkele maanden in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum in Amsterdam, toen voor de expositie rond de Nijmeegse schilder Johan Maelwael.