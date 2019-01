Burgemeester Berends benoemd tot ereburger van Apeldoorn

John Berends is bij zijn afscheid als burgemeester benoemd tot ereburger van Apeldoorn. In een bijzondere raadsvergadering kreeg hij de Zilveren Wapensleutel, die bij die benoeming hoort. Vanaf 6 februari is Berends commissaris van de Koning van Gelderland.

Het ereburgerschap is de hoogste waardering voor een persoon die zich op een vernieuwende manier heeft ingezet voor de Apeldoornse samenleving. In één of meer heel belangrijke projecten of in functies die heel belangrijk of representatief zijn.

Volgens locoburgemeester Jeroen Joon heeft Berends ervoor gezorgd dat Apeldoorn zelfbewuster is geworden. 'Apeldoorn is meer the place to be geworden. Hij heeft meegeholpen aan een bestuurscultuur in Apeldoorn die past bij deze tijd, met uitstekende verhoudingen tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Inwoners en ondernemers kunnen makkelijk met hem in contact komen en hij zoekt hen zelf ook op. Hij staat niet boven, maar tussen de mensen en zoekt verbinding.'

Naast zijn werk als burgemeester is Berends ook actief in veel andere functies. Kenmerkend in al die functies is volgens de gemeente zijn zeer grote inzet voor de publieke zaak. 'Hij heeft laten zien dat individueel leiderschap en inzet het verschil kunnen maken. Hij heeft op een heel goede manier leiding gegeven en is opgestaan als eerste burger van Apeldoorn waar dat nodig was.'