Dijkdoorbraak? Tot hier komt bij jou het water in de woonkamer

Ook krijgt de gebruiken tips hoe te handelen tijdens een calamiteit met hoogwater. Bijvoorbeeld wanneer het verstandig is om te blijven en wanneer juist te vertrekken.

Kans van 1 op 10 dat je een overstroming meemaakt

Op sommige plekken langs de rivieren is de kans 10 procent dat je een overstroming in je leven meemaakt, is te lezen op de bijbehorende website overstroomik.nl. Ook op deze site staan tips om te overleven tijdens de extreme omstandigheden rond een overstroming.

In 1995 moesten 250.000 mensen in het Rivierengebied hun huis verlaten omdat het water in de Rijn, Waal en Maas gevaarlijk hoog stond. Voor de jongere generatie is een dergelijke situatie bijna niet meer in te denken, zegt het waterschap. De rivierdijken beschermen ons en evacuaties of overstromingen zijn alleen bekend van verhalen. Toch blijft er altijd een risico op overstroming in het Rivierengebied, aldus het Waterschap Rivierenland.