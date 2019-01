Intentieverklaring voor nieuwe zorglocatie in Wezep

Ze ondertekenden daarvoor een intentieverklaring in het gemeentehuis in Oldebroek. Ouderenzorgorganisatie Viattence en Careander, de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, delen nu samen de huidige locatie Weidebeek waarvan deltaWonen eigenaar is.

De gemeente Oldebroek wil de locatie Mariënrade verder ontwikkelen. De organisaties onderzoeken of het mogelijk is om op de locatie Mariënrade uitbreiding en nieuwbouw voor Viattence te realiseren. Als dit mogelijk is, bouwt Ter Steege Vastgoed de kleinschalige woonlocatie voor Viattence naar voorbeeld van De Nieuwe Antoniehof in Epe. Zo komt er meer ruimte om de groei van het aantal kwetsbare ouderen op te vangen.

Na realisatie van de nieuwe locatie neemt Careander de ruimten van Viattence in De Weidebeek over, zodat meer cliënten van Careander in Weidebeek gehuisvest kunnen worden. Zo is het voor Careander mogelijk meer jongeren te huisvesten die nu op de wachtlijst staan.

Om deze nieuwbouw mogelijk te maken, is nog wel een bestemmingsplanwijziging nodig. In de komende maanden wordt helder of het plan haalbaar is.