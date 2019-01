Jaar cel voor schot op schoolplein

Een 30-jarige Apeldoorner moet de cel in voor het bedreigen met en in bezit hebben van een vuurwapen. Hij kreeg donderdag een jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

De man was langere tijd betrokken bij een lokaal drugsconflict. Volgens hem had hij harddrugs gedeald, was gestopt, maar had hij nog een schuld van 15.000 euro. Op 1 augustus 2018 gingen de schoonmoeder en de partner van de Apeldoorner naar de ouders van het slachtoffer in deze zaak om het uit te praten.

Doorgeladen vuurwapen

De man ging mee met een doorgeladen vuurwapen, bleef in eerste instantie op de achtergrond, maar het gesprek op een schoolplein in Apeldoorn liep uit de hand. De 30-jarige voelde zich in het nauw gedreven en loste een schot.

Kinderen hebben niets gemerkt van de ruzie, maar vonden wel een patroon op het schoolplein.

De rechtbank vindt niet bewezen dat de man gericht heeft geschoten, daarom spreekt ze de man vrij van de poging tot moord, doodslag of zware mishandeling. Bedreiging door het laten zien van het wapen en het schot vindt de rechtbank wel bewezen.

Zie ook: