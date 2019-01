BROODS bouwt aan dromen vanuit Zeddam

In drie jaar tijd is BROODS uit Zeddam uitgegroeid tot een succesvolle onderneming met uitbreidingsplannen in de regio. In Ulft is de eerste mogelijk nieuwe locatie voor een broodjeszaak gevonden, maar de dromen van eigenaresse Daphne Kempers uit Stokkum reiken verder.

'Ik denk niet dat men dacht dat het succes zo groot zou worden', vertelt de 25-jarige Kempers, die drie jaar geleden begon met BROODS aan de voet van het Bergherbos in Zeddam. 'We hebben een grote kring van gasten tot voorbij Duiven, dus we zijn erg goed opgevangen.'

Inmiddels heeft Kempers dertig medewerkers in dienst en is met het voormalige zwembad De Blenk in Ulft de eerste mogelijk nieuwe locatie gevonden. 'We willen het oude gebouw pimpen, een grote verbouwing doorvoeren en daar een leuke broodjeszaak maken', zo legt Kempers uit. De vestiging in Ulft wordt een kopie van de zaak in Zeddam, inclusief drive-through. 'Natuurlijk passen we het aan op het gebied door het gebouw of het interieur, maar we kopiëren het concept.'



Voor de verbouwing in Ulft kan beginnen moet eerst overeenkomst worden bereikt met de verkopende partij en ook moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. 'Uiteindelijk gaan we de buurt ook informeren en erbij betrekken, maar zover is het nog lang niet', vertelt Kempers, die in de toekomst meer zaken wil openen in de regio. Ze keek al naar locaties in Hengelo en Doetinchem, maar maakt geen haast. 'Het is niet dat wij moeten uitbreiden omdat we dat hebben bedacht, maar ik droom graag, dus het zou heel leuk zijn.'