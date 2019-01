Jack de Gier ziet jonge jongens steeds dichter bij komen

Jack de Gier ziet de concurrentie in zijn selectie toenemen door de inbreng van met name de jongere spelers.

'Ja, de tweede helft tegen Eindhoven brachten Mike Ndayishimiye en Ole Romeny frisheid en ook bij Oss is dat zo gebeurd', constateert de trainer van NEC. 'Een teken dat die jonge jongens steeds dichterbij komen. Nog niet voldoende om daar negentig minuten aan vast te plakken. Maar prima dat die jongens dat doen. In Oss vond ik dat we de eerste helft wel aardig onder controle hadden, maar na het tegendoelpunt waren we weer een minuut of twintig de kluts kwijt. Dat moeten we nu voorkomen. We hebben wel te weinig kansen gecreëerd, dat was tegen Telstar ook al zo.'

Thuis tegen Jong Utrecht moet NEC voor het eerst in twee maanden weer eens zien te winnen. 'We speelden de laatste twee weken steeds tegen een 5-3-2 systeem. Nu komen we weer 4-3-3 tegen. Ik kijk toch altijd vanuit het voetballen. Tegen Utrecht moeten we het heft in handen nemen en als het voetballend niet kan, dan maar lange ballen gaan spelen.'