Te koop: grootste sportautofabrikant van het land

De broers Iwan en Dimitri Göbel begonnen het bedrijf in 1995. Het heette toen nog Duck Hunt. In 1998 begonnen ze met de ontwikkeling van een eigen sportauto, de Burton. In mei 2000 was het zover: de Burton zag het levenslicht en het bedrijf kreeg ook die naam.

Het bijzondere: de Burton wordt gebouwd op het onderstel van een Citroën 2CV, een lelijk eendje. De auto kan als zelfbouwpakket worden geleverd (vanaf 4299 euro) of compleet afgebouwd worden in de fabriek (11.000-25.000 euro).

(de tekst gaat verder onder de foto)

Foto: Burton Car Company

'We zijn creatievelingen'

De Göbels vinden het tijd voor iets nieuws. 'Mijn broer en ik zijn creatievelingen', vertelt Iwan. 'We zijn nu zo groot dat het beter is dat een investeringsmaatschappij ermee verdergaat. We hebben bijna 40 man personeel. We zijn een sterk merk. Ik zie meer internationale kansen met een investeerder. Een nieuwe stap voor het bedrijf.'

Het kan zijn dat de broers wel aandeelhouder blijven. 'Dat hangt af van de nieuwe koper. Of die ons erbij wil hebben.' Er hebben zich al diverse geïnteresseerden gemeld. 'Maar daar mag ik niet meer over zeggen.'

Burton heeft niet alleen een werkplaats en een revisieafdeling, maar het bedrijf levert ook onderdelen voor de 2CV. 'We zijn een van de grootste leveranciers van de wereld. Er rijden nog zo'n 160.000 eenden rond. Veel gaat via internet; we leveren aan 78 landen. Dus dat gaat wel goed', lacht Iwan.

'Wat de gek ervoor geeft'

Op de site van de bedrijfsmakelaar staat een indicatie van het overnamebedrag: meer dan 5 miljoen euro. 'Maar het kan ook 4 miljoen euro worden. Of 8 miljoen. Ik ga daar niet over. Nou ja, ik ga daar natuurlijk wél over. Maar het is eigenlijk wat de gek ervoor geeft.'

Iwan kijkt met genoegen terug. 'Er waren talloze hoogtepunten. Onze eerste auto, de eerste elektrische auto, beste ondernemer van het land. Noem maar op.'

(de tekst gaat verder onder de foto)

Foto: Burton Car Company

Geen types voor achteroverleunen

Iwan schreef al een boek over duurzaam verbouwen. Het kan zijn dat hij op dat pad verdergaat. Hoe dan ook zitten zijn broer en hij vol met plannen. Achteroverleunen is er niet bij. 'Misschien dat we na de verkoop een paar maanden niets doen, maar eigenlijk zijn we daar geen types voor.'